Galatasaray, dat dinsdag Club Brugge ontvangt in een cruciaal duel in de groepsfase van de Champions League, heeft vrijdagavond de topper in de Turkse Süper Lig met 0-1 verloren van Basaksehir. Invaller Gulbrandsen zorgde in de slotfase voor het enige doelpunt van de avond.