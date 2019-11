Veel scheelde het niet of Marc Brys was de opvolger van Felice Mazzu geworden. De STVV-trainer windt er geen doekjes om. Hij sprak twee keer met het Genkse bestuur. Maar uiteindelijk was het Brys zelf die de stekker uit de onderhandelingen trok omdat hij zijn technische staf niet mee mocht nemen naar Genk.