Bart De Pauw draait nieuwe serie met Jan Verheyen en Rik Verheye

Jan Verheyen postte vandaag een selfie op Instagram met acteur Rik Verheye en Bart De Pauw. Verheyen was te gast op de set van Influencers, het nieuwe programma van Koeken Troef!. Het productiehuis, dat vroeger werd geleid door de Pauw zelf, is momenteel bezig met opnames. Influencers wordt een sketchprogramma dat de draak zal steken met de zogenaamde #foodies en #vloggers, mensen die via sociale media een gooi willen doen naar de eeuwige roem.