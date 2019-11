Na het getuigenis van negen mensen in het lopende impeachmentonderzoek tegen Donald Trump heeft de Amerikaanse president gezegd dat hij een proces wil. Hij leek ervan overtuigd dat hij daarbij van alle blaam gezuiverd zou worden.

“Ik denk dat het erg moeilijk voor hen is om een impeachmentprocedure tegen je te voeren als ze absoluut niets in handen hebben”, zei Trump vrijdag in een telefonisch interview met Fox News. “Ik wil een ...