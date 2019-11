Stokpaardrijden populair bij tieners

Nee, dit is geen grap. De Vlaamse Liga Paardensport (VLP) en Jumping Mechelen organiseren volgende maand op de grote kerstjumping in Mechelen voor het eerst het Vlaams kampioenschap stokpaardrijden. Axelle Koninckx (18) plaatste zich als een van de eersten. De amazone uit Halle-Zoersel springt even hoog als haar eigen, échte paard!