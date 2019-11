De Amerikaanse president Donald Trump oordeelt dat Hongkong van de kaart zou zijn geveegd, had hijzelf niet opgetreden. Volgens hem zou China soldaten naar Hongkong gestuurd hebben en “duizenden mensen” hebben gedood.

“Zonder mij was Hongkong in 14 minuten van de kaart geveegd”, zei Trump in een telefonisch interview met Fox News, dat bijna een uur duurde. “We moeten Hongkong steunen, maar ik steun ook president Xi ...