Absurd: man gefilmd die op rijdende wagen ligt te telefoneren in Borgerhout

Borgerhout - Voorbijgangers in de Montensstraat in Borgerhout zagen woensdagmiddag een wel heel absurde scène. Een man ligt op de motorkap van een rijdende wagen. Hij is duidelijk aan het bellen met zijn telefoon, tot hij opkijkt naar de claxonnerende wagen.

Aan de videobeelden, die woensdagnamiddag tussen 15u en 16u werden gemaakt, gaat een ruzie in de familiale sfeer vooraf. Een man was in een woordenwisseling betrokken geraakt met zijn ex-stiefvader. Daarbij waren al enkele slagen gevallen.

De man op de motorkap wilde naar aanleiding van de ruzie de politie ter plaatse krijgen en wilde verhinderen dat zijn ex-stiefvader zou vertrekken. Hij ging daarom op de motorkap liggen en werd zo een veertigtal meter meegevoerd. Uiteindelijk stopte de bestuurder, waardoor het slachtoffer van de motorkap gleed. Die laatste, een man van 47, raakte daarbij licht gekwetst aan de voet.

De man achter het stuur, 55 jaar oud, reed daarna door. De politie kwam ter plaatse en stelde pv op wegens slagen en verwondingen. “De man achter het stuur zal uitgenodigd worden voor verhoor”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.