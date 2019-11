Mishandeling, verwaarlozing en misbruik: aantal verontrustende gezinssituaties stijgt

Nooit openden de jeugdparketten meer dossiers rond verwaarlozing, mishandeling, misbruik, weglopers of spijbelaars. Liefst 91.641 keer moest het voorbije jaar onderzocht worden of er bij minderjarigen sprake was van een verontrustende opvoedingssituatie. Met dank aan de grotere sociale controle. “De helft van die jongeren is jonger dan 12 jaar.”