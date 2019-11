Wouter Vrancken blikt vooruit op duel tegen Zulte (én haalt uit naar makelaars in tribune bij U19)

KV Mechelen begint morgen aan de terugronde met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Na het verlies van AA Gent op Antwerp (3-2) kunnen Vrancken en co. zowaar tijdelijk over de Buffalo’s springen naar de tweede plaats. “Veel belangrijker is dat we Zulte Waregem op acht punten kunnen zetten”, blikt Wouter Vrancken vooruit. De coach van Malinwa haalt ook uit naar het grote aantal makelaars dat aanwezig was op de EK-kwalificatieronde met de U19 vorige week. “Er zitten veel cowboys tussen die deze jonge gasten beloftes doen en hun kop zot maken.”