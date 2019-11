Jarige Fellaini wint met Shandong Luneng, nieuwe nederlaag voor Dembélé en Guangzhou R&F

Marouane Fellaini en Shandong Luneng hebben vrijdag op de 28e speeldag van de Chinese Super League een 2-0-zege geboekt tegen Chongqing Lifan. Mousa Dembélé en Guangzhou R&F leden hun derde nederlaag in vier duels, hun veertiende al over het hele seizoen. Wuhan Zall won met 2-1 van Dembélé en co.