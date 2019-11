In het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn twee Bengaalse tijgers ingeslapen. Kiara en Mira waren chronisch ziek en hadden verschillende bijkomende medische problemen.

“De tijgers zijn al 18 jaar oud terwijl ze in het wild gemiddeld 12 jaar oud worden. De laatste maanden merkten we dat hun eetlust was verminderd en dat ze agressief waren tegen elkaar. Dat is een teken ...