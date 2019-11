Het Hasseltse communicatie- en evenementenbureau Jakobus & Corneel bestaat 20 jaar. Niks nieuws dus, ware het niet dat het bedrijf via een zogenaamde Smart Deal een aantal sleutelmedewerkers bij die gelegenheid tot aandeelhouder heeft verheven.

Eind vorige eeuw sloegen Wouter Zeelmaekers en Koen Gielen de handen in elkaar en richtten ze het communicatiebureau Jakobus & Corneel op. Het bedrijf is actief in het organiseren van mediacampagnes ...