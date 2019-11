Zesdejaars Sint-Martinusscholen beleven herinneringseducatie in Breendonk en Antwerpen

Herk-de-Stad - Geschiedenis stond centraal tijdens een excursie naar Antwerpen van de laatstejaars van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. Het werd een beklijvende en verrassende ervaring, aldus de leerlingen.

In de voormiddag werd een groep leerlingen rondgeleid in het Fort van Breendonk. Dit fort werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als gevangenis- en doorvoerkamp. Vandaag is het een nationaal gedenkteken dat op een beklijvende manier het harde leven op deze historische site schetst. Een andere groep verkende het historische hart van de stad Antwerpen.

Namiddag woonden ze allemaal de musical “November ‘89” bij in het Zuiderpershuis. De voorstelling wierp, dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur, een unieke blik op het leven achter de Muur, op vriendschappen en families die verwoest worden en keuzes die je maakt in tijden van onrust. Onze leerlingen waren zeer onder de indruk van de erg jonge en talentrijke cast die kon rekenen op de 44 jongeren van Youforia, het jongerenkoor dat deelnam aan het voorbije seizoen van Belgium’s Got Talent.

Voorafgaand aan de musicalvoorstelling woonden de leerlingen een getuigenis bij van Stephan Giering op onze school. Hij ontsnapte als 16-jarige van Oost- naar West-Duitsland en deelde zijn persoonlijke ervaringen.

Met een rugzak vol blijvende herinneringen trokken de leerlingen huiswaarts na een dag levensechte herinneringseducatie.