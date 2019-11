Vijf jaar cel gevraagd voor huisbaas die te intieme massages gaf aan minderjarige

Het openbaar ministerie heeft voor de strafrechtbank van Hasselt een gevangenisstraf van vijf jaar gevraagd voor een 65-jarige huisbaas uit Heusden-Zolder die een minderjarig meisje aangerand en verkracht zou hebben. Het misbruik begon toen het meisje negen jaar was. Pas op haar zeventiende deed ze samen met haar moeder aangifte van het misbruik dat ze jaren lang zou hebben ondergaan. De procureur vroeg ook om de zestiger uit zijn rechten te ontzetten.

De zestiger was de huisbaas, en buurman, van de moeder die vanaf 2004 met haar drie kinderen in de huurwoning woonde. De man kwam er vanaf het begin regelmatig over de vloer. De kinderen kregen van de ...