Nu ook boekenruilkastje in wijk Waterstraat

Beringen-Mijn

Beringen - In het buurthuis van de Waterstraat in Beringen-Mijn werd woensdag 20 november een boekenruilkastje geïnstalleerd in aanwezigheid van schepenen Hilal Yalçin en Jessie De Weyer.

"Taal is immers cruciaal. Kinderen die vroeg kennis maken met boeken zijn taalvaardiger. Samen in een boek kijken maakt de band met kinderen sterker. De aanwezigheid van kinderboekjes in elk huishouden is dus belangrijk", zegt schepen Hilal Yalçin. Het principe van een boekenruilkastje is eenvoudig: je kiest een boekje uit de kast en ruilt het voor een eigen kinderboek. Wanneer het uit is, kan je het ook weer terugzetten en een nieuw boekje uitkiezen. Het buurthuis stond vandaag trouwens volledig in het teken van lezen: zo was er een voorleesmoment en werden er boekenwijzers gemaakt. Eerder werd er al een boekenruilkastje geplaatst bij Kind & Gezin in Beringen en er komen binnenkort nog meer boekenruilkastjes in de stad Beringen. Het buurthuis Steenveld en het SAC krijgen zo'n kastje.