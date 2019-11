Vijf jaar Buurtbar

Koersel

Beringen - In het Brigidahuis werden donderdag 21 november de senioren die sinds 2015 betrokken waren bij het project, uitgenodigd voor een gezellige namiddag vol animatie.

Op het programma stond het blind proeven van de bieren gebrouwen in een Beringse brouwerij. Het werd beperkt tot 2 brouwerijen: Remise en ’' Aerts Paradijs. Ook de kazen gemaakt in Beringen kwamen aan bod. Het muzikale gedeelte werd opgeluisterd door de muzikanten van ’60 & More’. Ben je met pensioen en hou je van een babbel of gezelschap. Zin om nieuwe mensen te leren kennen? Ben je het beu om alleen thuis te zitten? Contacteer dan Duo Plus, 0494 34 41 74