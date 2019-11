Op een Amerikaanse snelweg kregen een automobilist en een motorrijder het met mekaar aan de stok. De motard reageert furieus op een eerder ontstaan dispuut en slaat de achterruit van de auto in. De bestuurder van de auto kan niets beter verzinnen dan een stuurbeweging naar rechts te maken om de motor van de weg te rijden. Of de twee het intussen bijgelegd hebben is niet geweten.