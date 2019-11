Een warme lezing over borstkanker

Beringen-Mijn

Beringen - Donderdag 21 november werd in Whatz Hap in Beringen-Mijn een actie gehouden in het kader van de Warmste Week ten voordele van Zorghuis Limburg.

Zorghuis Limburg is een tweede thuis voor mensen met kanker gelegen in de bossen van Koersels Kapelleke, een prachtig initiatief dat volledig draait op vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers zette een infoavond rond borstkanker op poten. Gynaecologe Dr. Schops gaf een theoretische uiteenzetting rond het thema. Nadien volgde een zelfonderzoek. Liefst 50 personen namen deel aan het event....een geslaagde start van de Warmste Week. Heb je zin om mee te werken aan dit mooi initiatief? Neem zeker even contact met hen op via zorghuislimburg.be.