Raf Simons: “Het was nooit mijn idee om voor grote modehuizen te werken”

Modeontwerper Raf Simons was donderdag te gast op de vierde editie van Fashion Talks, een modeseminarie in de Antwerpse Handelsbeurs, georganiseerd door Flanders DC. Daar zei hij aan achthonderd aanwezigen dat het oorspronkelijk nooit zijn bedoeling was om voor grote modehuizen te gaan werken.

In het praatje dat 35 minuten duurde, overliep Simons zijn mooie carrière en deelde hij zijn mening over de staat van de mode-industrie vanuit zijn ervaring bij verschillende grote modehuizen waaronder Jil Sander en Dior. Zo vertrouwde hij onder meer toe dat het aanvankelijk nooit zijn droom was om voor bekende labels te gaan werken. “Ik wilde eigenlijk gewoon kleding maken voor enkele vrienden hier”, klonk het.

Het was de eerste keer dat Simons publiekelijk over zijn loopbaan praatte sinds zijn vertrek bij Calvin Klein, vorig jaar in december. Hoewel hij tijdens de talk de talk niet rechtstreeks over het Amerikaanse label praatte, deelde hij volgens modesite WWD toch onrechtstreeks zijn mening over het afscheid. “Grote merken die samenwerken met creatieve regisseurs zijn constant in beweging”, zei Simons. “We zien een fenomeen dat tijdsperioden korter, korter en korter worden. Het was iets waar ik me niet van bewust was toen ik begon bij Jil Sander.”