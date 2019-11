Neerharen viert 95-jarig bestaan van de Boerinnenbond

Lanaken - Het is bijna een eeuw geleden dat pastoor Hauben de boerinnenbond in Neerharen opstartte en daar Jeanne Claessens bereid vond om als eerste het voorzitterschap op zich te nemen. De oudstrijdster uit de Groote Oorlog zette er haar schouders onder en het werd een bloeiende vereniging.

Afgelopen week waren de vrouwen met Vaart van KVLV Neerharen samengekomen om samen met pastoor Gust Vanerck in het ontmoetingscentrum op een feestelijke manier te tafelen. Feestelijk omdat het 95 jaar geleden is dat de oprichting plaatsvond, door toenmalig pastoor Joseph Hauben samen met Jeanne Claessens, van de boerinnengilde, afdeling Neerharen.

We schrijven dan het jaar 1924 en als eerste voorzitster vraagt hij aan Jeanne Claessens om deze taak op zich te nemen, wat deze gedreven vrouw veertig jaar lang zal doen. Jeanne was tevens de oprichtster van de afd. Neerharen van NKW (Nat. Werk voor Kinderwelzijn) en werd in 1952 de eerste vrouwelijke burgemeester van Neerharen voor één legislatuur. Zij was in WOI verpleegster en daar werd door de Neerharenaren gretig van geprofiteerd want heel wat kwaaltjes werden door haar behandeld, i.p.v. naar de dokter te gaan werd Jeanne in het statige huis in de Heirbaan opgezocht.

Haar opvolgster was mevrouw Weltjens- Strijbos, die na een aantal jaren in 1971 werd opgevolg door Lèneke Maesen-Aelberts die het voorzitterschap tot grote voldoening van de leden 25 jaar lang heeft waargenomen en nu in het rusthuis de vereniging nos steeds in haar hart draagt.

Sinds 1996 is het voorzitterschap in handen van mevrouw Cristiane Keulers. De vrouwen komen op gezette tijden samen om te koken, aan sport te doen, waaronderlindedance, en daguitstappen te maken. Tijdens de intermezzi werden korte toneelstukjes opgevoerd door enkele leden en omdat er geen mannelijke leden zijn nam een vrouw die rol op zich wat tot de nodige hilariteit leidde. Nog vijf jaar dan bestaat de vereniging 100 jaar..