Na Zwarte Piet, nu ook bedenkingen bij Sinterklaas: “Lichtzinnig bedriegen van kinderen”

Vergeet de Zwarte Pietendiscussie, hier is de Sinterklaasdiscussie. Ze wordt geopend door UGent-filosoof Maarten Boudry. “Ik vind dat we nogal lichtzinnig omspringen met het beliegen en bedriegen van onze kinderen”, zegt hij. “We kunnen Sinterklaas ook vieren zonder er een complot van te maken.” Pedagoog Hans Van Crombrugge ziet het anders. “Meegaan in de fantasiewereld van een kind is iets anders dan vlakaf leugens vertellen.”