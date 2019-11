Banken overwegen strafrente: moet jij straks betalen op je spaarboekje?

ING overweegt professionele klanten een halve procent strafrente te laten betalen op hun spaarboekje. Particulieren blijven buiten schot. “Maar dat blijft zo niet. Het kan niet anders of de gewone spaarder krijgt straks nul procent rente en daarna zal hij zelfs moeten betalen op zijn spaarboekje. Of anders komt er misschien wel weer een bankencrisis en dat is het laatste wat we willen”, zegt Pascal Paepen, economiedocent en auteur van het boek Bang voor de bank.