Maasmechelse serieverkrachter krijgt lichtere straf dan gevraagd

Maasmechelen -

Fouad K. (38) is vrijdag tot 7 jaar celstraf veroordeeld voor de verkrachting van vijf vrouwen. Vijf jaar minder dat het openbaar ministerie tegen hem had gevorderd. De Maasmechelaar is ook tien jaar uit zijn rechten ontzet en kreeg evenveel jaar ter beschikkingstelling (tbs) opgelegd.