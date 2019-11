Femma Rekem kiest haar activiteiten voor 2020

Rekem

Lanaken - De stemmen zijn geteld, de activiteiten zijn gekozen. 2020 belooft weer een fantastisch jaar te worden voor Femma Rekem!

Femma Rekem organiseert ieder najaar een Prikkelavond die volledig in het teken staat van het jaarprogramma 2020. Het bestuur betrekt graag haar leden bij de keuze van de activiteiten en ook deze Prikkelavond was weer een schot in de roos.

Allereerst gaf voorzitster Heleen Vleugels een uiteenzetting over de mogelijke creatieve activiteiten, lezingen, uitstappen en workshops. Het bestuur ging hiervoor naar de inspiratiedag van Femma en probeerde er de activiteiten uit. Tijdens de Prikkelavond deelden ze hun ervaringen en hadden ze enkele creatieve voorbeelden bij. Daarnaast mochten de leden die graag hun passie of hobby delen ook hun workshop toevoegen als keuze.

Na een korte pauze met koffie, zelfgebakken cakes – die overigens bijzonder lekker waren - en het nodige overleg, mochten de aanwezige leden stemmen op hun favoriete activiteiten. Daarna was het spannend afwachten terwijl de voorzitster alle stemmen telde en een top 10 maakte. Er waren duidelijk enkele koplopers zoals de lezing ‘Goed Slapen’, de creatieve workshop ‘Maak je eigen Macramé plantenhanger’, koken met honing en yoga. De activiteiten met de meeste stemmen zullen worden opgenomen in de jaarkalender 2020.

Iedere maand zal er minstens één samenkomst doorgaan in O.C. Kleinveld te Rekem. Uiteraard worden de traditionele feesten, wandelingen, reizen en fietsbedevaarten weer gewoon mee opgenomen in het programma.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Femma Rekem? Surf dan naar www.facebook.com/femmarekem of www.femma.be/nl/groep/rekem

Voor vragen rond lidmaatschap kan je terecht bij heleenvleugels@hotmail.com