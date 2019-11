Modeshow Victoria’s Secret stopt voorgoed

In 2019 ging de ooit zo befaamde modeshow van Victoria’s Secret voor het eerst in 25 jaar niet door. Nu maakt het moederbedrijf bekend dat er geen vervolg meer komt en het defilé definitief stopt.

De supermodellen mogen hun engelenvleugels aan de haak hangen: het tijdperk van de modeshow, die steeds groots werd aangepakt met optredens en diamanten beha’s, is voorbij. Dat heeft Stuart Burgdoerfer van moederbedrijf L Brands donderdag gezegd in een statement. De hoofdreden is dat de modeshow van Victoria’s Secret niet meer past binnen de marketingstrategieën van het bedrijf.

Net als de verkoopcijfers van het merk, daalden ook de kijkcijfers van de modeshow. In 2001 waren dat er nog 12 miljoen, in 2018 amper 3 miljoen. “Het defilé was altijd een belangrijk onderdeel van de merkopbouw en een opmerkelijke prestatie. We zoeken nu uit hoe we het lingerielabel kunnen herpositioneren”, klonk het.

Het gaat al jaren slecht met de reputatie van Victoria’s Secret. Volgens kenners seksualiseert het merk vrouwen en past het niet in de huidige maatschappij waar body positivity en inclusiviteit centraal staan. Eerder deze week raakte trouwens bekend dat moederbedrijf L Brands bijna zesvoudig verlies leed door de steeds verder dalende populariteit van het merk.

