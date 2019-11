Op de duiventil van Johnny Thijs in Rijkhoven zit een wel ongewoon beestje: een wasbeer. De exoot liet zich donderdag even voor middernacht doodleuk filmen. “Een schoon beestje dat waarschijnlijk mijn laatste kip heeft doodgebeten”, grinnikt de veldwachter.

Johnny Thijs werd donderdag even voor middernacht door zijn honden gestoord. “Die begonnen vanachter in mijn hof van hun oren te maken. Mijn zus die hierlangs woont, had het ook gehoord. Ze riep dat er ...