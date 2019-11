Peter Sagan krijgt met Jean-Pierre Heynderickx voor het eerst een Belgische ploegleider om hem door Vlaams voorjaar te loodsen

Jean-Pierre Heynderickx (54) wordt volgend seizoen ploegleider bij Bora - hansgrohe. De Oost-Vlaming heeft een verleden als ploegleider bij Topsport Vlaanderen, Lotto en MTN Qhubeka/Dimension Data. Heynderickx mag volgend jaar Peter Sagan doorheen het Vlaamse voorjaar loodsen.

Heynderickx kreeg eind van het seizoen te horen dat er voor volgend jaar geen plaats meer voor hem zou zijn bij het nieuwe NTT, het team van Victor Campenaerts. Bij Bora waren ze dan weer op zoek naar extra mankracht na het vertrek van Patxi Vila. “Na diens vertrek en de verantwoordelijkheden die Patxi vorig jaar had, waren we op zoek naar enkele versterkingen”, aldus teammanager Ralph Denk. “Met Jean-Pierre Heynderickx hebben we iemand gevonden met heel wat ervaring, in het bijzonder voor de Belgische wedstrijden.”

Zelf bellen

Heynderickx is uiteraard opgetogen met zijn nieuwe functie. “Toen ik bij Dimension Data te horen kreeg dat er geen plaats meer was voor mij, ben ik zelf beginnen rondbellen”, doet Heynderickx het verhaal. “In eerste instantie was er geen plaats maar enkele weken later kreeg ik telefoon met de vraag of ik toch nog vrij was.”

Ja dus! En zo wordt Heynderickx per 1 januari coach van onder anderen Peter Sagan. “Over een invulling van het programma is nog niet gesproken maar dat ik de Belgische wedstrijden mee voor mijn rekening zal nemen, spreekt voor zich. Ben ik de eerste Belg die Sagan mag leiden? Zou kunnen, daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Dat er met Sagan veel druk zal zijn, is niet echt een probleem. Ik bedoel, wie met Mark Cavendish naar de Tour is geweest, weet echt wel wat druk is. Bora is tegenwoordig meer dan Sagan. Met Pascal Ackermann hebben ze één van de snelste sprinters, Emanuel Buchmann eindigde dit jaar top vijf in de Tour.”

Mede door ziekte kon Sagan vorig seizoen niet schitteren in de kasseiklassiekers maar de Slovaak lijkt dit jaar niets aan het toeval te willen overlaten.

Wanneer Heynderickx met de renners zal kennismaken, is nog niet duidelijk. “Ik heb eerstdaags nog enkele gesprekken met de leiding. Voorlopig beperkte mijn contact zich tot Enrico Poitschke (hoofd ploegleiders), manager Ralph Denk en Jens Zemke, met wie ik in het verleden al heb samengewerkt.”