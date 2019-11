Ontslagen Pochettino nam met emotionele boodschap op tactisch bord afscheid van Tottenham-spelers

Mauricio Pochettino werd dinsdag na vijf jaar ontslagen bij Tottenham en amper een dag later werd José Mourinho al voorgesteld als nieuwe coach. Het is dus allemaal erg snel gegaan bij de Spurs, zo snel zelfs dat Pochettino de tijd niet kreeg om afscheid te nemen van zijn spelers. Hij schreef dan maar een (emotionele) boodschap op het tactisch bord in de kleedkamer.