Openhartige Eden Hazard: “Ja, ik woog tachtig kilo: als ik op vakantie ben, dan ben ik ook écht op vakantie”

De Franse sportkrant L’Equipe mocht in Madrid op de koffie bij Eden Hazard. De Belgische vedette kwam in een openhartige babbel onder anderen terug op de hele heisa in de Spaanse pers omtrent zijn lichaamsgewicht. De aanvoerder van de Rode Duivels bekende dat hij zich afgelopen zomer niet had ingehouden, wat niet zonder gevolgen bleef. “Ja, ik woog tachtig kilo maar op tien dagen was ik vijf kilo kwijt.”