Voorpost en Vlaams Belang betogen tegen schooluitstap naar Mechelse moskee

Leden van Voorpost en Vlaams Belang hebben vrijdagochtend geprotesteerd tegen de schooluitstap van een zestigtal leerlingen van het VTI in Diksmuide aan de Al Buraq Moskee in Mechelen. De politie was met een veertigtal agenten aanwezig om mogelijke rellen in de kiem te smoren, maar de protestactie verliep zonder problemen.