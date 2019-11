Zilvercommissie op het literaire pad

Waterschei Noord

Genk - De zilvercommissie van tennisclub Rapid Waterschei hield het ditmaal bij een literaire avond en de aanwezigen luisterden vol belangstelling naar auteur Marc Dedecker, die vertelde en voorlas uit eigen werk.

De Zilvercommissie, opgericht in de schoot van Koninklijke Tennisclub Rapid Waterschei, is een actieve groep 55-plussers. Deze commissie ondersteunt de werking de club maar organiseert ook een hele reeks afwisselende initiatieven die zowel vormend als en ontspannend zijn.

Ditmaal nodigde de commissie in haar clublokaal Marc Dedecker uit, auteur van o.a. de roman Fureri, die gebaseerd is op het leven van de Genkse broeder Cyriel in Rwanda.

Na wat basisinformatie over het land, kreeg de auteur de aanwezigen in de ban met zijn verhaal over de opbouw van de roman, maar ook door enkele stukken uit zijn werk voor te lezen, prangend en illustratief voor de hachelijk situatie waarin broeder Cyriel zich bevond in de periode voor en na de genocide die in 1994 het leven kostte aan om en bij het miljoen Rwandezen.

De aanwezigen werden geboeid door het leven en werk van deze doorzettende en volgens sommigen zelfs koppige Vlaamse broeder-boer die samen met zijn leerlingen de heuvels in Rwanda bedwong door er met hak en kruiwagen terrassen in uit te houwen en ze vruchtbaar te maken, en die voor niemand achteruitging, noch voor de plaatselijke bananenbier drinkende dronkaard, noch voor de president van het land.

De avond eindigde gezellig met een babbel en een glas en dat mocht ook wel, want diezelfde avond werd het nieuwe winterterras van het clublokaal in gebruik genomen.