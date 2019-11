Kortessem, Jef Oris,1926-2019. Jef Oris was een farsuir. In de door hem geschreven, meer dan 600 pagina’s tellende ‘Diksjenêr van Kotsove’ betekent dat zoveel als grappenmaker. Maar Jef maakte geen grappen om te scoren, hij deed het om het leven van anderen aangenamer te maken. “Papa schertste graag, was ad rem. Een echte volksmens.”