Jubileum in stijl voor Bölöni: Antwerp legt nu ook Gent over de knie

Antwerp sluit zijn heenronde af op een puike vierde plaats. Na de winst tegen competitieleider Club Brugge ging woensdagavond ook nummer twee AA Gent voor de bijl: 3-2. Een jubileum in stijl dus voor Bölöni, die voor de honderdste keer in de dug-out plaatsnam. De Buffalo’s hoeven niet te lang te treuren. Zondag wacht alweer een kans op revanche.

Voor zijn honderdste duel op de Antwerp-bank had Bölöni opnieuw een basisplaats over voor Refaelov, zijn eerste na vier speeldagen bankzitten. Minder goed nieuws had de jubilaris voor Mirallas, die net ...