Dubbel goud voor België op WK jiujitsu: Amjahid Amal en Licai Pourtois kronen zich tot beste van de wereld

Onze landgenotes Amjahid Amal (-57kg) en Licai Pourtois (fighting jiujitsu -57kg) hebben donderdag goud veroverd op de wereldkampioenschappen jiujitsu in Abu Dhabi.

De 24-jarige Amal haalde het in de finale van Fran Vanderstukken, die een derde medaille aan haar palmares mag toevoegen na zilver op het EK dit jaar, een wereldtitel in 2017 en een derde plaats op het EK van 2017.

Amjahid Amal was tweevoudig titelverdediger na eerdere wereldtitels in Colombia (2017) en Zweden (2018). In juni verlengde ze in Roemenië haar Europese titel.

Licai Pourtois verlengde eveneens haar wereldtitel in de fighting. Ook zij werd eerder dit seizoen Europees kampioene.

De Belgische delegatie pakte ook nog goud met het gemengde duo Charis Gravensteyn en Ian Lodens, en in het duo mannen met Ian Lodens en Ryan Lodens. Het duo vrouwen met Marion Decrop en Nikiya Dams leverde brons op.