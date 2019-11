Vive le Vélo! steunt revalidatiekliniek van Stig Broeckx voor Warmste Week

Stig Broeckx was enkele weken geleden nog eregast bij de Kangoeloop in Dessel. Foto: Tommy Maes

Wielerprogramma Vive le vélo! doet mee aan de Warmste Week. Het verkoopt sokken en koerspetjes op zijn webshop tegen 15 euro. De opbrengst gaat naar Revalidatie & MS Centrum Overpelt, de plaats waar wielrenner Stig Broeckx revalideert nadat hij door een val in de Baloise Belgium Tour in 2016 in coma was beland.

De revalidatiekliniek is het tweede goede doel dat gesteund wordt door Vive le vélo!, na Kom Op Tegen Kanker. “Deze zomer was Stig samen met Eric Goens op bezoek in een aflevering van Vive le vélo! De passage van Stig maakte een diepe indruk op presentator Karl Vannieuwkerke en de redactie van zijn programma. Vandaar de keuze voor de vzw Revalidatie & MS Centrum Overpelt als goede doel tijdens De Warmste Week”, schrijft Vive le vélo! in een persbericht.

Broeckx werd eerder dit jaar aangesteld als ambassadeur van het centrum. Naar aanleiding van de Grote Prijs Stig Broeckx schonk hij zelf ook al geld aan de Overpeltse kliniek.

Sokken en koerspetjes kunnen via deze link gekocht worden op de webshop van Vive le vélo!.