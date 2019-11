‘Baby Yoda’ is plots overal, behalve onder de kerstboom

Het internet is momenteel los aan het gaan op een personage uit de nieuwe Star Wars-serie The ‘Mandalorian’.Het is strikt gezien een spoiler, maar tenzij u onder een steen zonder wifi leeft, hebt u vast niet naast het fenomeen van ‘Baby Yoda’ kunnen kijken. Nu is bekendgeraakt dat er geen merchandising beschikbaar zal zijn voor de feestdagen. En met een goeie reden.