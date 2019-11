Groot-Brittannië is laatste kwartfinalist op Davis Cup na zege tegen Kazachstan

Groot-Brittannië heeft zich donderdag in Madrid als achtste en laatste gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Davis Cup. De Britten hadden een zege van dubbelpaar Jamie Murray en Neal Skupski nodig, tegen de Kazakken Alexander Bublik en Mikhail Kukushkin, om het pleit in hun voordeel te beslechten. Het werd 6-1 en 6-4. Groot-Brittannië won de ontmoeting zo met 2-1 en sluit poule E af als groepswinnaar.

Andy Murray (ATP 126) liet verstek gaan voor de ontmoeting met Kazachstan na zijn drie uur durende partij tegen de Nederlander Griekspoor woensdag. Kyle Edmund (ATP 69) bracht de Britten in de eerste wedstrijd op voorsprong dankzij een zege in twee sets (6-3 en 6-3) tegen Kukushkin (ATP 67). In de tweede partij verraste Bublik (ATP 57) Daniel Evans (ATP 42) in drie sets (5-7, 6-4 en 6-1).

In het dubbel moesten Kukushkin en Bublik de oorspronkelijke dubbelspelers Andrey Golubev en Aleksandr Nedovyesov vervangen en dat liep faliekant af.

Groot-Brittannië beëindigt groep E zo als winnaar met twee zeges. In de kwartfinales wacht een ontmoeting met Duitsland, dat poule C won. Kazachstan eindigt als tweede, maar zit niet bij de twee beste tweedes. Dat zijn Rusland en Argentinië. Rusland treft Servië, terwijl Argentinië Spanje ontmoet.

De kwartfinales beginnen donderdag met het duel tussen Australië, dat België uitschakelde, en Canada. De overige drie kwartfinales worden vrijdag afgewerkt.