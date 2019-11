Bilzen -

In Grote-Spouwen bij Bilzen vindt momenteel een infoavond plaats over het toekomstige asielcentrum, in het vroegere rusthuis Ark van Noë. Het Rode Kruis en Fedasil zijn immers niet van plan om hun plannen te wijzigen, ondanks de brandstichting. De oorspronkelijke openingsdatum van 15 december is door de grote ravage echter niet meer haalbaar.