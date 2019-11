Na tien maanden zonder stuur begint Amendola in Dubai aan zijn titeljacht

Genk -

In Dubai begint Genkenaar Michelangelo Amendola (18) vandaag aan zijn derde seizoen in de MRF. In de slotmeeting van vorig seizoen werd hij drie keer tweede, maar sindsdien heeft hij geen koersauto van dichtbij gezien. “Tien maanden heb ik geen stuur aangeraakt, buiten dat van een simulator. Het is een struggle geweest om sponsors te vinden. Ik ben altijd blijven trainen, fysiek en mentaal, ook al had ik geen uitzicht op een race. Maar nu krijg ik plots de kans om de MRF weer te rijden. Zonder voorafgaande test, zonder voorbereidingsrace. Maar toen ik in de auto stapte, voelde alles meteen goed aan. Ik moest niet wennen, alleen wat sleutelen aan de afstelling. Ik had de snelste tijd in de eerste twee sessies. Dat belooft voor vrijdag en zaterdag.”