Wervel van 67 miljoen jaar oude dinosaurus gevonden in Nederlands Limburg

In de Nederlandse provincie Limburg is onlangs een wervel ontdekt van een circa 67 miljoen jaar oude plesiosauriër, oftewel een zwanenhalshagedis. Dat is een zwemmende, visetende sauriër met een lange nek. De goed bewaarde 2,5 centimeter grote wervel werd gevonden bij het winnen van mergel uit een gangenstelsel van een groeve bij Sibbe in Zuid-Limburg. Een unieke vondst, zegt paleontoloog John Jagt van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht donderdag.