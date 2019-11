Duitse tweedeklasser St. Pauli verbreekt contract van Turkse speler Cenk Sahin die oorlog in Syrië steunde

De Duitse tweedeklasser St. Pauli heeft donderdag bekendgemaakt het contract van haar middenvelder Cenk Sahin met onmiddellijke ingang te hebben verbroken. De 25-jarige Turk kwam vorige maand in het oog van de storm terecht na een steunbetuiging op zijn Instagrampagina aan het Turkse offensief in Syrië.

Sahin trainde sinds half oktober niet meer mee met het eerste elftal bij het team uit Hamburg. Hij kreeg de toestemming zijn conditie te onderhouden bij zijn ex-club Basaksehirspor.

“Wij staan aan de zijde van onze heldhaftige soldaten en ons leger. We bidden voor jullie”, toonde Sahin zich vorige maand op sociale media erg enthousiast over de actie tegen de Koerden. Dat viel niet in goede aarde bij de fans en het bestuur van de Hamburgse cultclub, die zich als links, antifascistisch en verdraagzaam profileert.

Sahin was voor St. Pauli de tweede duurste inkomende transfer ooit. De club betaalde in de zomer van 2017 1,3 miljoen euro aan Basaksehirspor voor zijn diensten.