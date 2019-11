Neymar staat bij PSG dicht bij rentree na blessure

Neymar zal meer dan waarschijnlijk deel uitmaken van de selectie van de Franse landskampioen en competitieleider Paris Saint-Germain voor het competitieduel van vrijdagavond tegen Lille, de openingswedstrijd van de veertiende speeldag in de Ligue 1, zo maakte PSG-coach Thomas Tuchel donderdag bekend.

“Neymar heeft de voorbije twee weken goed getraind”, vertelde Tuchel op het persmoment daags voor de wedstrijd. “Als alles goed gaat, zit hij vrijdag dan ook in de selectie.”

De Braziliaanse vedette van de Parijzenaars stond iets meer dan een maand aan de kant met een kwetsuur aan de achillespees. Door de blessure miste hij onder meer de twee Champions League-duels tegen Club Brugge. Dinsdag volgt op het kampioenenbal de clash met Real Madrid.

Of Kylian Mbappé vrijdag meedoet met PSG is onduidelijk. De Franse international is ziek.