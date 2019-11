Enige Belgische vrouw op “Most Wanted”-lijst van Europol gearresteerd in Ivoorkust

Hilde Van Acker (56), de enige Belgische vrouw op de ‘most wanted’-lijst van Europol, is woensdagnacht gearresteerd in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan. Ook haar ex-man Jean-Claude LaCote, met wie Van Acker in 1996 een Britse zakenman vermoordde in De Haan, werd woensdagavond opgepakt in Ivoorkust.