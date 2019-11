Vijf winterjassentrends om de kou te trotseren

Wie zich in deze kou naar buiten waagt, duffelt zich maar best flink in. Met jassen uit imitatiebont, warme schapenvachtjes, zomen tot bijna aan de grond of capes waarin je helemaal kan verdwijnen, lukt dit zeker. Dit zijn de trends op een rijtje.

TREND 1: XXL

Chanel, Max Mara, Saint Laurent, Balenciaga … maken een tijdreis naar de jaren zeventig en introduceren hun interpretatie op de maxicoat. Met een zoom tot bijna op de grond en een ruimvallende snit, waardoor je flink wat laagjes onder je jas kan aantrekken, hou jij het warm en nonchalant.

Foto: Vlnr: Max Mara, Saint Laurent en Chanel/ Catwalk Pictures

TREND 2: Capes

Een cape mag dan wel het kledingstuk bij uitstek zijn voor superhelden, het lijkt ook echt wel één van de meest belangrijke musthaves van het seizoen te worden. Zo werd het eigenzinnige hebbeding gespot bij Valentino, Chanel, Max Mara, Miu Miu, Etro, JW Anderson … en dit in zowel alle kleuren, lengtes of prints.

Foto: Vlnr: Celine, Valentino, Max Mara en Chanel/ Catwalk Pictures

TREND 3: Schapenvel

Ook met een schapenvachtje hou je het lekker warm. Met de bekende pilotenjas met wollen voering haal je een echte klassieker in huis, die nooit echt achterhaald is, maar ook een complete, wollen jas is al enkele seizoenen hipper dan ooit. Gespot bij Céline, Balenciaga, Chloé, Lanvin ...

Foto: Vlnr: Céline, Chloé en Céline/ Catwalk Pictures

TREND 4: Nepbont

Nepbont vindt steeds meer zijn weg in het hedendaags interieur, en tijdens koude winterdagen kan het zeker niet in de kleerkast ontbreken. Ook Coach, Céline, Stella McCartney en Longchamp zijn die mening toebedeeld. Mag het nog iets beestiger, kies dan voor een nepbontje met dierenprint.

Foto: Vlnr: Coach, Longchamp, Céline en Stella McCartney/ Catwalk Pictures

TREND 5: Trenchcoats

Winter of zomer. De trenchcoat is elk seizoen opnieuw van de partij. Deze winter valt ook de trenchcoat extra groot uit, helemaal in lijn met de gangbare trend van groot, groter, grootst. De trenchcoat XXL zag je bij Burberry, Isabel Marant, JW Anderson en Gucci.

Foto: Vlnr: Isabel Marant, JW Anderson en Gucci/ Catwalk Pictures

Shopping? Lange mantel - 290 euro - Arket, beige trenchcoat - 159 euro - Zara, wollen, écrukleurige jas - 325 euro - IKKS, trenchcoat met ruitjesprint - 69,99 euro - H&M, lederen pilotenjas - 849 euro - Massimo Dutti, cape met print - 450 euro - Maje, beige cape - 236 euro - Twinset en jas uit imitatiebont - 179,99 euro - Mango