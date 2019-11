Unief zet misverstand recht: Jeroen Meus gebruikt boter zoals elke kok

Jeroen Meus vierde maandag zijn tweeduizendste aflevering van Dagelijkse Kost . Het populaire kookprogramma vormt geregeld onderwerp van studie aan de Universiteit Antwerpen. “Jeroen Meus gebruikt boter en zout zoals elke kok, maar hij blinkt vooral uit in het gebruik van kruiden en groenten”, zegt hoofddocent Charlotte De Backer. Waarmee ze een hardnekkig misverstand rechtzet. Wat onder meer ook blijkt: “Mannen die naar Dagelijkse Kost kijken, koken vaker.”

