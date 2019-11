De verzekeringssector kampt met een tekort aan raadgevende artsen. Samen met de beroepsverenigingen van verzekeringsartsen start Assuralia een campagne om jonge artsen over de meet te trekken.

Een verzekeringsarts adviseert verzekeraars over klanten die een verzekering willen aangaan of vergoed willen worden. Ze werken onafhankelijk ten overstaan van de verzekeringsbedrijven, en in alle objectiviteit ...