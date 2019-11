Nieuwe getuigenissen tegen pedofiele pater: “Het was vreselijk wat hij met me deed”

Ze wisten dat hij een veroordeelde pedofiel was, en tóch zonden ze hem ‘op missie’ naar een plek in Afrika waar hij met de meest kwetsbare kinderen in contact kon komen. De vermeende nieuwe slachtoffers van de Vlaamse pater Luk D. (50) getuigen nu. “Hij kocht kleren voor me, en gaf geld. Maar wat hij met me deed, was iets vreselijks.”