Moederbedrijf Victoria’s Secret krijgt extra financiële klap

L Brands, Inc, het moederbedrijf van het Amerikaanse lingeriemerk Victoria’s Secret heeft alweer verlies geleden. In het derde kwartaal van het jaar is de daling van de omzet bijna verzesvoudigd.

Uit een nieuw kwartaalverslag blijkt dat het bedrijf in het derde kwartaal 227,4 miljoen euro verlies heeft geleden. Dan is ongeveer zes keer meer dan vorig jaar, toen het verlies 38,6 miljoen euro bedroeg. Lingerielabel Victoria’s Secret heeft het grootste aandeel in deze negatieve cijfers. Dat is te wijten aan het sluiten van winkels in Groot-Bittannië en China, het feit dat steeds minder mensen de Amerikaanse en Canadese winkels bezoeken en ook minder vaak online hun winkelmandje vullen.

Beterschap?

Meer slecht nieuws: ook de verkoop van de Pink-collectie van het label, gericht op jongere consumenten, kampte met teleurstellende verkoopcijfers. Bij De merken klinkt het nog steeds hoopvol. “We hebben meer werk te doen en we erkennen dat het enige tijd zal duren om verbetering in het bedrijf te zien”, aldus de retailer. Naar eigen zeggen wordt er in de toekomst meer gefocust op de benadering van klanten, het verbeteren van het assortiment alsook van de marketing.

Het gaat al jaren heel slecht met de reputatie en bijgevolg ook de verkoopcijfers van Victoria’s Secret. De reden? Volgens kenners zijn vrouwen het uiterst sexy imago van het merk beu en grijpen ze steeds meer naar andere labels die focussen op meer comfort en inclusiviteit. “Het is game over voor Victoria’s Secret”, zei Randy Konik, analist bij de Amerikaanse bank Jefferies, in 2018. Intussen is de jaarlijkse modeshow van het merk ook reeds afgevoerd.

