Team Ineos haalt met mountainbiker en jeugdvriend van Tourwinnaar Bernal nog een opvallende versterking

De Colombiaan Brandon Rivera (23) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Team INEOS. De jonge Zuid-Amerikaan is een jeugdvriend van Tourwinnaar Egan Bernal.

De 23-jarige Rivera is de regerende pan-Amerikaanse kampioen tijdrijden en wordt omschreven als een allrounder. “Ik groeide op als mountainbiker maar ik hou van klimmen, tijdrijden en eendagswedstrijden. Mijn doelen zijn duidelijk: zoveel als mogelijk leren. Dit wordt mijn eerste jaar in de WorldTour en ik zal fietsen aan de zijde van ervaren renners, maar ik kijk ernaar uit.”

Rivera komt over van het Colombiaanse GW-Shimano, een continentaal team. Hij wordt bij INEOS ploegmaat van zijn landgenoot en Tourwinnaar Egan Bernal. “We zijn heel goede vrienden. We kennen elkaar sinds onze tiende verjaardag toen we begonnen te mountainbiken in Zipaquira”, legt Rivera uit. “We hadden beiden grote dromen en dat we nu samen kunnen rijden, is ongelofelijk.”

Het Britse team is druk bezig op de markt. Gisteren nog raakte de komst van de jonge Spanjaard Carlos Rodriguez bekend. De achttienjarige stapt rechtstreeks over van de juniores naar de profs en tekende bij INEOS een vierjarig contract.

