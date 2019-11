België definitief uitgeschakeld in Davis Cup: Duitser bezegelt het lot van David Goffin en co.

België mag niet naar de kwartfinales van de vernieuwde Davis Cup in Madrid. Het team van Johan Van Herck had nog een waterkansje om door te stoten als beste tweede, maar door het verlies van de Chileen Nicolas Jarry tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber is de exit van de Belgen een feit.

België moest na het 1-2-verlies tegen Australië en de 2-1-winst tegen Colombia rekenen op een 3-0-overwinning van Chili tegen Duitsland. Alleen dan kon ons land als een van de twee beste tweedes doorstoten naar de kwartfinales.

Maar al in het eerste enkelspel tussen Duitsland en Chili liep het mis voor België. Kohlschreiber (ATP 79) won immers met 6-4 en 6-3 van Jarry (ATP 77). Duitsland is meteen ook zeker van winst in groep C en een plek bij de laatste acht.

Teleurgestelde Belgen verlaten Madrid

De vernieuwde Davis Cup werd dus geen succes voor het Belgische team. Na een nipte zege tegen Colombia en een nederlaag tegen Australië strandde de selectie van Johan Van Herck in de groepsfase.

Foto: BELGA

“We zijn ontgoocheld”, reageerde de Belgische kapitein. “We wisten dat het een moeilijke ontmoeting zou worden met Australië. Zij verdienden de overwinning. We slaagden er niet in ons spelniveau op te trekken. Steve speelde een goeie wedstrijd maar Kyrgios was te sterk. En David leverde jammer genoeg niet zijn beste Davis Cup-ontmoeting af. Hij is er nooit in geslaagd om zijn ritme te vinden. Het is jammer want er lagen kansen. Ik blijf achter met een vreemd gevoel, ook omdat het Steve zijn laatste wedstrijd was.”

“Monsieur Coupe Davis” zet in januari een punt achter zijn carrière. Op zijn 35e draafde Darcis in Madrid een laatste keer op voor België. “Ik heb er niet aan gedacht dat dit mijn laatste wedstrijd kon zijn”, zei ‘Shark’ op zijn beurt. “Het is spijtig dat het op deze manier eindigt. In de tweede set had ik twee setballen. David had ook twee setpunten in de tweede set. Het had dus anders kunnen zijn. Jammer genoeg verloren we met 2-0 en eindigt het voor ons. Maar dat is tennis. Het is zo. Ik heb magische momenten beleefd in de Davis Cup en ik hou er mooie momenten aan over.”